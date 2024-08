Plus Westerwald

B7: Lion's drehen in der Endphase des Derbys auf – Horressen-Rückkehrer Decker mit Viererpack

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Die beiden Treffer von Alexander Frank (links) reichten der SG Nauort/Ransbach nicht zum Derbysieg gegen die Lion's Ransbach (rechts Ozan Altin). Foto: Marco Rosbach

Torreiche Begegnungen gab es am Sonntag in den Spielen mit Westerwälder Beteiligung in der Fußball-Kreisliga B 7 – ganz nach dem Geschmack der SG Augst II, der SG Horressen-Elgendorf und der Lion's Ransbach.