Plus Plaidt/Hausen

B5:Spitzenreiter Plaidt macht am Freitagabend gegen Oberbieber den Auftakt – Wichtiges Spiel für Mendig II

Von Jan Müller

In der Fußball-Kreisliga B 5 geht es im ersten offiziellen Rückrundenspieltag gleich in die Vollen. Während Spitzenreiter Plaidt das Wochenende eröffnet, stehen an den weiteren Tagen wichtige Keller- und Verfolgerduelle im Terminplan.