B4: SG Horressen gewinnt Topspiel und ist Vizemeister –Reserven aus Herschbach und Rennerod retten sich

So sehr sich Tobias Kuch (rotes Trikot, hier Arm an Arm mit SG-Kapitän Tobias Schulz) und der FSV Ebernhahn auch bemühten, hatten sie gegen die SG Horressen-Elgendorf am Ende doch keine Chance. Die Gäste setzten sich mit 2:0 durch und verteidigten so ihren zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga B 4. Foto: Marco Rosbach