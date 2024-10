Plus Plaidt/Hausen B4: Hausen bricht den Ball und feiert zweiten Saisonsieg – VfL Wied bleibt Oberbieber auf den Fersen Von Jan Müller Während der VfL Oberbieber bravourös die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Staffel B 4 behauptete, feierte der FC Plaidt II am Pommerhof einen verdienten Derbysieg gegen die Sportfreunde Miesenheim. Lesezeit: 2 Minuten

SV Ruitsch-Kerben - TuS Hausen 0:3 (0:1). Hausen hat den Bann gebrochen und seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Auf dem Hartplatz in Ruitsch war es einmal mehr Toptorjäger Lars Hitzing, der seine Farben per Doppelpack (32., 59.) in Führung schoss. Dennis Chesler besorgte den 3:0-Endstand (74.). „Personell waren wir wieder arg ...