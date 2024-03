Plus Westerwald

B4: Haiderbach gleicht in Horressen in letzter Minute aus – Westerburgs Dachraoui überragt mit Viererpack

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Viel los war in den Strafräumen nicht nur beim Spitzenspiel zwischen der SG Horressen (rote Trikots) und der SG Haiderbach. Foto: Andreas Hergenhahn

Drei Spiele endeten in der Kreisliga B 4 mit 3:3. Klare Verhältnisse gab's dafür in Herschbach, wo sich der FSV Ebernhahn an die Tabellenspitze schoss.