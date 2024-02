Plus Kreisgebiet B3: Niederzissen legt mit dreckigem Sieg gegen Grafschaft II los – Walporzheim siegt klar, hat aber Mühe Zwei Nachholpartien haben zum Jahresauftakt in der Fußball-Kreisliga B 3 auf dem Programm gestanden. Schlusslicht SG Franken/Königsfeld/Koisdorf begann mit einer 1:4-Niederlage gegen die SG Walporzheim/Bachem. Die SG Niederzissen/Wehr zwang die Grafschafter SG knapp mit 1:0 in die Knie. Von Lutz Klattenberg

SG Niederzissen/Wehr - Grafschafter SG II 1:0 (1:0). In einem Spiel mit nur wenigen Torraumszenen machte eine Szene den Unterschied. In der 31. Minute setzte der Niederzissener Kapitän Johnny Mosen, einen Freistoß unhaltbar in den Grafschafter Winkel. „Das Spiel hat sich eigentlich ausschließlich zwischen den Strafräumen abgespielt. Die Teams waren gleichwertig“, ...