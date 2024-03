Plus Kreisgebiet

B3: Aus Trainer-Trio in Oberzissen wird Duo – Vinxtbachtal kann mit Tabellenführer gleichziehen

Von Lutz Klattenberg

i Nach dem ersten Sieg seit fast einem Jahr, dem 2:1 bei der SG Kempenich (in Schwarz), schaut die SG Franken (grüne Trikots) wieder etwas positiver nach vorn. Nun erwartet der Tabellenletzte die FSG Vordereifel. Derweil steht Kempenich vor dem richtungweisenden Duell mit Grafschaft II. Foto: Vollrath

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 3 deutet sich an der Tabellenspitze mehr und mehr ein Zweikampf an. Die SG Vinxtbachtal/Brohl kann nun gleichziehen mit dem SC Bad Bodendorf, der an diesem Wochenende spielfrei hat. Die Vinxtbachtaler gastieren beim SC Niederzissen/Wehr.