Plus Altenkirchen/Neuwied B2: Weyerbusch fehlt im Spitzenspiel gegen VfL Oberlahr der Dosenöffner – SG Bruchertseifen ist neuer Zweiter Von Daniel Korzilius i Ein enges Spitzenspiel: Der SSV Weyerbusch (links Daniel Rudnev im Zweikampf mit dem Ex-Neiterser Thomas-Gregor Slesiona) musste sich zu Hause knapp mit 0:1 gegen den VfL Oberlahr geschlagen geben. Foto: Jürgen Augst In der Kreisliga B 2 hat der SSV Weyerbusch das Spitzenspiel des 17. Spieltages gegen den VfL Oberlahr-Flammersfeld zu Hause mit 0:1 verloren und ist mit sieben Punkten Rückstand auf den Primus nur noch Dritter. Neuer Tabellenzweiter ist mit fünf Punkten Rückstand nun die SG Bruchertseifen/Eichelhardt/ Hamm, die mit 4:0 bei der Ellinger Bezirksligareserve siegreich war. Lesezeit: 2 Minuten

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II - SG Bruchertseifen/Eichelhardt/Hamm 0:4 (0:3). Der frühe Doppelschlag spielte den Gästen in die Karten. „Der Gegner war körperlich sehr robust. Bei Standardsituationen waren die langen Kerle in einer ganz anderen Etage unterwegs als meine Spieler. In der zweiten Hälfte haben wir uns gefangen und gegen eine höhere ...