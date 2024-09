Plus Kreis Altenkirchen

B1: Tobias Sturms Doppelpack sichert Daaden zweiten Erfolg in fünf Tagen – Honigsessen ist Tabellenführer

Von Jens Kötting

i Für den FSV Kroppach (blaue Trikots) war gegen die Spfr Daaden (gelbe Trikots) bei der 0:2-Niederlage kein Vorbeikommen. Foto: Manfred Böhmer/balu

Sowohl in der Kreisliga B 1 als auch in Staffel 3 zog der Tabellenführer den Kürzeren. Doch nur in einer Liga gab es einen Wechsel an der Spitzenposition.