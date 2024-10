Plus Simmern

B Staffel 9: Ehrbachtals Trainer schmeckt 4:3 bei Rheinböllener Reserve gut – Hit in Neuerkirch

Von Nico Balthasar

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 zwischen Biebertal (4.) und Weiler (2.) steigt am Samstag in Neuerkirch. Die Begegnung Rheinböllen II gegen Oberwesel II wurde auf den 23. Oktober verlegt. Rheinböllen II war am Donnerstag in einem Nachholspiel im Einsatz und verlor in Dichtelbach gegen Ehrbachtal durch ein Gegentor in der Nachspielzeit.