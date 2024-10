Nachdem Buch um Johannes Berg (in Weiß-Schwarz) beim 1:5 gegen Laudert mit Janis Weber zuletzt viel hinterlaufen musste, soll sich das im Heimspiel am Sonntag gegen Argenthal II ändern. Für Laudert kann es so weitergehen wie am vergangenen Sonntag, klappen soll das im Derby bei Viertäler Oberwesel II. Foto: hjs-Foto