Plus Simmern

B Staffel 9: Ehrbachtal eröffnet gegen Weiler den Spieltag – Soonwald gegen Buch verlegt

Von Nico Balthasar

Mit Werlau, Ehrbachtal und Weiler greifen am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 schon am Freitagabend drei potenzielle Spitzenteams ins Geschehen ein. Die vier weiteren Partien des Spieltags steigen am Sonntag, die Begegnung zwischen Soonwald und Buch wurde auf den 15. September verlegt.