B Staffel 9: Auf Dickenschieder Hartplatz fallen keine Tore im Spitzenspiel gegen Weiler

Für den Schubser von Weilers Samuel Alt an Dickenschied/Gemündens Marcel Brück gab Schiedsrichter Sebastian Fiege im Spitzenspiel vor 150 Zuschauern auf dem Dickenschieder Hartplatz Elfmeter. Niclas Pleitz scheiterte aber in der 72. Minute mit dem Strafstoß an Weilers Keeper Jonas Huhn. Es blieb beim 0:0 bis zum Ende. Dickenschied hat weiter vier Punkte Vorsprung auf Weiler und ist damit Herbstmeister. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter