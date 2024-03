Plus Cochem

B Staffel 8: Vordereifel II zwischen Pokal und Kräftemessen mit Ulmen

Von Nico Balthasar

Bereits am Freitag eröffnet Auderath mit einer schwierigen Auswärtsaufgabe in Boos den 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8. In den restlichen Partien am Sonntag steht für Tabellenführer Ulmen eine Pflichtaufgabe in Laubach auf dem Programm, Eifelhöhe und Lutzerath stehen vor wegweisenden Partien.