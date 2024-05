Der FC Demerath (in Blau) am Boden, der unmittelbare Ortsnachbar der SG Auderath/Alflen aus dem Landkreis Vulkaneifel muss nach dem 1:4 im Derby in Auderath vor 150 Zuschauern absteigen. Auderath hat sich durch den Sieg aus eigener Kraft gerettet und spielt auch in der kommenden Saison in der B-Klasse. Oldie Andreas Gornus (links) markierte das frühe 1:0, Kapitän Niklas Scheid besorgte das 3:0. Foto: Alfons Benz