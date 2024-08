Plus Hambuch

B Staffel 4: Hambucher Aus im Kreispokal 1 – Sonntag Spitzenspiel bei Feldkirchen

Am Mittwoch ist die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel nach einem 0:2 bei der SG Werlau/ Urbar ausgeschieden. Am Sonntag (14.30 Uhr) fahren die Hambucher in der Kreisliga B Staffel 4 zum ersten Mal in den Kreis Neuwied. Die Eifeler sind bei der SG Feldkirchen in Hüllenberg zu.