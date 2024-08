Nicht mehr gegen alte „B-Nord-Gegner“ wie die SG Buch und Aaron Windhäuser (am Boden) geht es für den SSV Ellenz-Poltersdorf und Torsten Schmidt in der B Staffel 14, sondern gegen völlig unbekannte Kontrahenten – unter anderem aus dem Morbacher Raum. Dorthin geht es für den SSV auch am ersten Spieltag, wenn am Sonntag (14.30 Uhr) nach einer einstündigen Autofahrt das Match beim SV Longkamp ansteht. Foto: Jens Weber