B Staffel 14: Schneiß warnt vor Peterswald, Kleinert sieht Steigerungspotenzial vor Heimspiel gegen Strimmig

Am ersten Spieltag gewann die SG Hunsrückhöhe um Matthias Weisbeck (rechts) mit 2:0 beim TuS Kirchberg III um Mustapha Lamine. Kirchberg III ist bereits amFreitag um 19.30 Uhr wieder gefordert, es geht zum Aufsteiger SG Zell II. Hunsrückhöhe hat am Sonntag (14.45 Uhr) Heimrecht in Belg gegen den SV Strimmig. Foto: Dennis Irmiter