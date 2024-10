Plus Simmern/Cochem B Staffel 14: Kirchberg III verliert Kellerduell – Hunsrückhöhe rückt an Strimmig heran Von Nico Balthasar i Hier bringt Jan Niklas Schmidt (rechts) von der SG Zell/Bullay/Alf II Tobias Zappe vom SSV Ellenz-Poltersdorf zu Fall. Ergebnistechnisch lief es genau umgekehrt: Ellenz-Poltersdorf rang ohne Probleme im Mosel-Duell die Zeller Reserve nieder und gewann mit 4:0. Ellenz verbesserte sich auf Rang vier, Zell bleibt Drittletzter. Foto: B&P Schmitt Tabellenführer Strimmig blieb auch im Spitzenspiel am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 ungeschlagen, büßte aber durch das 1:1 gegen den Dritten Traben-Trarbach etwas an Vorsprung gegenüber Verfolger Hunsrückhöhe ein. Lesezeit: 3 Minuten

SG Hunsrückhöhe - SG Baldenau Bischofsdhron 5:1 (2:0). „Sehr gute erste Hälfte, allerdings vergessen, den Deckel drauf zu machen“, sagte Hunsrückhöhes Coach Sascha Kleinert zum ersten Spielabschnitt, in der die Gastgeber auf dem Hartplatz in Hahn schon nach neun Minuten 2:0 in Front lagen. Endgültig entschieden war die Partie aber ...