B Staffel 14: Kirchberg III kämpft, aber Hunsrückhöhe setzt sich durch

Am ersten Spieltag der B Staffel 14 trafen sich beiden einzigen Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der B-Klasse direkt zum Derby: Gastgeber TuS Kirchberg III (in Blau, von links mit Emanuel Eich und Noah Kauer) musste sich der SG Hunsrückhöhe um Edgar Bitter mit 0:2 geschlagen geben. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter