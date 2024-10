B Staffel 12: Spitzenspiel in Gevenich – Stephan: Nette Momentaufnahme

Von Nico Balthasar

Nachhol-Spitzenspiel in der Kreisliga B Staffel 12: Die SG Eifelhöhe trifft am Mittwoch (19.30 Uhr) in Gevenich als Tabellenzweiter auf den Vierten SG Darscheid/Mehren. Die Konstellation ist ähnlich der vor dem 4:0-Auswärtssieg bei Boos/Weiler am vergangenen Freitag. „In Summe erwartet uns ein Topspiel“, weiß Eifelhöhes Coach Tobias Stephan.