B Staffel 12: Derby Vordereifel II gegen Eifelhöhe – Auderath mit Sieg zur Kirmes?

Zum Kirmeswochenende will Auderath am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 am Freitag um 19 Uhr das erste Mal in dieser Saison punkten. In Laubach steht am Sonntag (12.30) das Derby zwischen Vordereifel II und Eifelhöhe an.