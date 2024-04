B 8: SG Hocheifel 23 trotzt dem Meister ein Remis ab – Am Ende in Überzahl

Anzeige

SG Hocheifel 23 – SV Ulmen 0:0. Am Ende hätte auch gar nicht so viel gefehlt, und die SG Hocheifel hätte den Ulmenern die zweite Saisonniederlage zugeführt. Nach der Pause hatten die Gastgeber zwei, drei gute Gelegenheiten und in der Schlussphase auch Überzahl. Gästeakteur Julian Peters musste nach wiederholtem Meckern in der 82. Minute vorzeitig vom Platz. „Ulmen hatte zu Beginn ein paar Torannäherungen. Insgesamt haben wir aber sehr gut verteidigt und uns diesen Punkt auch absolut verdient“, befand SG-Vorstandsmitglied Volker Badzies.