B 8: Ahrtal siegt – Hocheifel verliert Verfolgerduell

SG Hocheifel 23 – SV Nohn 0:2 (0:1). In einem chancenarmen Derby gingen die Gäste durch ein sehenswertes Tor von Michael Heinrichs in Führung (40.). In der Schlussminute sorgte Berkan Aydin für die Entscheidung. In der 55. Minute wurde die Partie für eine halbe Stunde unterbrochen. SG-Akteur Maik Schwall hatte sich oberhalb des Knöchels schwer verletzt, befürchtet wird ein Bruch. Schwall wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. „ Ein typisches 0:0-Spiel. Der Treffer vor der Pause war entscheidend“, befand Hocheifel-Sportvorstand Bernd Backes.

SG Auderath-Alflen – SG Ahrtal Hönningen 1:2 (0:1). „Ein verdienter Sieg. Wir haben nichts zugelassen. Der Anschluss kurz vor Schluss war der erste Schuss auf unser Tor. Das war eine souveräne Leistung“, meinte Ahrtals Trainer Marcel Zimmermann.Tore. 0:1 Manuel Daniels (30.), 0:2 Casimir Böhle (69.), 1:2 Henrik Schneider (89.).