Plus Adenau/Hönningen B 8: Ahrtal beim Schlusslicht – Hocheifel fehlt die Lockerheit In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 will die SG Hocheifel 23 nach der ersten Saisonniederlage eine neue Serie beginnen. Die SG Ahrtal Hönningen gastiert derweil beim Schlusslicht. Von Lutz Klattenberg

SG Hocheifel 23 - SV Neunkirchen - Steinborn II (So., 14.30 Uhr). Die SG musste zuletzt mit dem 0:3 bei der SG Eifelhöhe Weiler-Gevenich ihre erste Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen. Trainer Beniamino Provenzano ordnet das Ergebnis so ein: „Wenn wir gegen die direkten Konkurrenten nicht gewinnen und uns gegen ...