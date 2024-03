Plus Westerwald

B 4: Ebernhahn ist nach der Pause in Torlaune – Siershahns Chancenwucher gegen Herschbach II wird straft

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Vor der Pause kam Ebernhahn gegen Guckheim II noch nicht richtig auf Touren, doch in Halbzeit zwei war der Knoten dann geplatzt. Foto: A. Hergenhahn

Das Spitzentrio SG Haiderbach, FSV Ebernhahn und SG Hundsangen III hielt sich am 17. Spieltag der Kreisliga B 4 schadlos und setzte sich so vom Tabellenvierten SG Horressen ab, der am Wochenende spielfrei war.