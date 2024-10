Adenau

B 12: SG Hocheifel steht vor reizvoller Aufgabe – Treffen zweier Tabellennachbarn

Von Lutz Klattenberg

Seit fünf Partien in Serie ist die SG Hocheifel 23 in der Fußball-Kreisliga Eifel Staffel 12 ungeschlagen. Bei der SG Boos, dem unteren Tabellennachbarn, will die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer an die jüngsten Vorstellungen anknüpfen.