Adenau

B 12: Hocheifel fährt zu offensivstarkem Gegner – Seit drei Spielen ungeschlagen

Von Lutz Klattenberg

Drei Mal in Folge ist die SG Hocheifel 23 in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 12 ungeschlagen geblieben. Das soll auch beim unteren Tabellennachbarn so bleiben.