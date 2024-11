Plus Cochem B 12: Eifelhöhe muss Nohns Schröder stoppen – Vordereifel II und Auderath mit Sorgen Von Nico Balthasar Während die SG Eifelhöhe am 13. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 ihren Spitzenplatz verteidigen will, sind bei Vordereifel II und Auderath personelle Probleme das vorherrschende Thema. Lesezeit: 1 Minute

SG Neunkirchen/Wallenborn II - SG Vordereifel II (So., 12.45 Uhr, in Wallenborn). Die SG-Reserve will den Gegner bei sechs Punkten Vorsprung auf Distanz halten, allerdings sehnt Trainer Wolfgang Bretz die Winterpause herbei. Justin Baun fällt aus, bei Justin Reuter hat sich der Verdacht auf einen Mittelfußbruch nach einem üblen Foul ...