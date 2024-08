Auftakt in der B Staffel 14 mit einer Partie, in der es nicht nur um Punkte geht

SV Blankenrath II (rote Trikots, mit Luca Ahlert) gegen SG Zell/Bullay/Alf II (mit Peter Fuhrmann) – das Duell gab es in einem Testspiel vor vier Wochen an gleicher Stätte beim 2:2 schon einmal. Am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) geht es um Punkte in der B Staffel 14 – und um den Einzug in die zweite Runde des Kreispokals Mosel. Foto: B&P Schmitt