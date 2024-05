Als Meister der Kreisliga B 2: VfL Oberlahr-Flammersfeld kehrt nach 21 Jahren in die Kreisliga A zurück

Der VfL Oberlahr-Flammersfeld ist zurück in der Fußball-Kreisliga A: Ein 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den FV Rot-Weiß Erpel II brachte der Mannschaft aus dem Wiedbachtal nach 21 Jahren die Rückkehr in die höchste Spielklasse auf Ebene des Fußballkreises Westerwald/Wied. Nach 25 Spieltagen liegt die Mannschaft von VfL-Spielertrainer André Fischer an der Tabellespitze bereits vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag mit 66 Punkten und 109:19 Toren uneinholbar in Führung. Foto: Jörg Niebergall