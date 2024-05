Plus Kreis Neuwied

6:4 nach 0:4: SG Lautzert II schafft das Wunder und bleibt B-Ligist

Von Daniel Korzilius

Kurios ging es am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 2 zu. Die SG Lautzert II lag in ihrer Partie beim TuS Asbach II schon mit 0:4 zurück. Der Abstieg war nahezu besiegelt. Doch anschließend setzten die Kombinierten zu einer unfassbaren Aufholjagd an.