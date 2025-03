Weiler/Boos will kleine Serie ausbauen

Für die Fußballer der SG Weiler/Boos und der FSG Vordereifel Herresbach stehen in der Kreisliga B 12 Heimspiele auf dem Programm.

In der Fußball-Kreisliga B 12 stehen sowohl die SG Boos/Weiler als auch die FSG Vordereifel Herresbach vor lösbaren Heimaufgaben.

SG Boos/Weiler – SG Neunkirchen-Steinborn II (Fr., 19.30 Uhr)

Die Kombinierten aus Weiler und Boos eröffnen erneut das Wochenende mit einem Heimspiel am Freitagabend. Gegen die Reserve der SG Neunkirchen-Steinborn können die Hausherren vorlegen, ehe am Sonntag der größte Konkurrent um Platz zwei, die SG Hocheifel, beim immer noch verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Vulkaneifel gastiert. „Wir wollen unsere kleine Serie von zwei Siegen in Folge weiter ausbauen. Im Hinspiel sind wir nicht über ein 3:3-Unentschieden hinausgekommen, das sollte uns als Warnung genügen“, erklärt Weilers Trainer Michael Gundert. Michael Kirst, der vergangene Woche als Aushilfstorwart auflief, wird wieder von Stammtorhüter Manuel Gilgenbach ersetzt.

FSG Vordereifel Herresbach – SpVgg Struth (Sa., 17 Uhr)

Die FSG Vordereifel empfängt das abgeschlagene Ligaschlusslicht aus Struth auf dem Hartplatz in Langenfeld. Angesicht der bisherigen Ausbeute der Gäste (2 Punkte), wäre alles andere als ein Heimerfolg eine große Überraschung. FSG-Coach Dirk Freudendahl will der Favoritenrolle, trotz einiger Ausfälle, gerecht werden: „Wenngleich uns einige Spieler fehlen, ist die Zielsetzung eindeutig. Wir werden den Gegner aber keinesfalls unterschätzen.“