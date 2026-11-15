Vinxtbachtal gewinnt mit 12:0 Topteams Kripp und Dernau schießen sich warm Lutz Klattenberg 15.11.2026, 22:22 Uhr

i Remagens Mathis Bender (am Ball) war von der SG Ahrtal II nicht aufzuhalten und machte beim 4:0-Erfolg seiner Mannschaft drei Tore. Martin Gausmann

Zweistellige Siege, starke Torschützen und heftige Kartenschwemme: In der Kreisliga B 7 machte Spitzenreiter SV Kripp mit einem 3:0-Sieg den Anfang. Vinxtbachtal siegte 12:0, Remagen gewann 4:0. Am Tabellenende Grafschafter SG II weiter sieglos.

Am letzten offiziellen Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 gaben sich die Topteams der Liga keine Blöße. Spitzenreiter SV Kripp setzte sich bei der SG Kempenich/Spessart mit 3:0 durch, Verfolger SG Dernau/Mayschoß bezwang die SpVgg Burgbrohl mit 7:2.







Artikel teilen

Artikel teilen