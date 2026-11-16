Nach sieben Niederlagen hintereinander dürften im Lager des FSV RW Lahnstein alle Beteiligten heilfroh sein, dass es in die Winterpause geht. Am Sonntag setzte es ein 1:2 beim A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay.

„Nach der Winterpause greifen wir wieder voll an.“

Lahnsteins Trainer Norman Stenzel

Selbst eine an sich recht solide Leistung beim A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay reichte für den FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 nicht zum erhofften kleinen Erfolgserlebnis.Mit 1:2 (0:0) unterlagen die Kicker von der Flussmündung und wurden bei den Kombinierten ihrem Ruf, die am liebsten gesehenen Gäste ...