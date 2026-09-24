Am Freitag kommt Neustadt SG Melsbach hat den nächsten Favoriten auf dem Kieker Daniel Korzilius 24.09.2026, 13:06 Uhr

i Im Heimspiel gegen Oberbieber (in Schwarz) wurden die Melsbacher (in Rot) selbst auf dem falschen Fuß erwischt und unterlagen 0:4, dafür lieferten sie zuletzt bei Topteam Ellingen II ab und tankten durch den 1:0-Erfolg so neues Selbstvertrauen. Jörg Niebergall

Tendenzen sind zu erkennen, aber auch in der achten Saisonwoche haben sich die Felder in den Kreisligen noch nicht richtig sortiert. In der B3 ist der SV Melsbach ein gutes Beispiel dafür, dass vielleicht doch noch mehr geht, als es zunächst schien.

Für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied rollt ab Freitagabend der Ball. Kreisliga B1: Nachdem die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II beim 4:6 gegen Harbach in der Schlussviertelstunde in Überzahl eine 4:3-Führung aus der Hand gegeben hat, steckt Spielertrainer Kevin Herrmann mit seinem Team als Zwölfter weiter im Keller fest.







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