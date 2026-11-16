Sechster Sieg im siebten Spiel SG Haiderbach bleibt auf eigenem Platz eine Macht Leon Böckling, Max Buchmayer 16.11.2026, 11:00 Uhr

i Wenn sein Team zu Hause aufläuft, muss sich Haiderbachs Trainer Mike Weber keine Gedanken geben. Sechs der sieben Heimspiele wurden gewonnen, nur einmal gab’s eim Remis. Marco Rosbach

Am letzten Spieltag des Jahres hielten sich die Topteams der Kreisliga B4 schadlos. Mit sieben Punkten Vorsprung feiert Überflieger TV Mülhofen Weinhachten, dahinter haben die EGC Wirges II und die SG Haiderbach beste Karten im Kampf um Platz zwei.

Der TV Mülhofen geht als souveräner Tabellenführer der Kreisliga B4 in die Winterpause. Erster Verfolger ist mit sieben Punkten Rückstand die Spvgg EGC Wirges II, dahinter lauert die SG Haiderbach. Von zwischenzeitlich letzten Platz hat sich die SG Nauort dank eines starken 2026er-Endspurts auf Rang vier vorgearbeitet.







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