Hinter Spitzenreiter Daaden, der die Kreisliga B2 mit deutlichem Vorsprung anführt, rückt das Feld der Verfolger dichter zusammen. Gewinner des 14. Spieltags war die SG Hahn/Neuhochstein, die sich gegen die SG Meudt behauptete.
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Nachdem die Spfr Daaden als Spitzenreiter der Kreisliga B2 bereits am Donnerstagabend vorgelegt hatten, ließ die zweitplatzierte SG Meudt/Berod im Verfolgerduell beu der SG Hahn/Neuhochstein Federn und liegt jetzt nur noch zwei Punkte vor dem Tabellendritten.