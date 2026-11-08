Rennerod II gehen Spieler aus SG Hahn rückt zweitplatzierten Meudtern auf die Pelle Leon Böckling, Max Buchmayer 08.11.2026, 21:45 Uhr

i Bad Marienbergs Trainer Michael Lange sah einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft in Weidenhahn. Der TuS schob sich auf den achten Platz vor. Volker Horz

Hinter Spitzenreiter Daaden, der die Kreisliga B2 mit deutlichem Vorsprung anführt, rückt das Feld der Verfolger dichter zusammen. Gewinner des 14. Spieltags war die SG Hahn/Neuhochstein, die sich gegen die SG Meudt behauptete.

Nachdem die Spfr Daaden als Spitzenreiter der Kreisliga B2 bereits am Donnerstagabend vorgelegt hatten, ließ die zweitplatzierte SG Meudt/Berod im Verfolgerduell beu der SG Hahn/Neuhochstein Federn und liegt jetzt nur noch zwei Punkte vor dem Tabellendritten.







Artikel teilen

Artikel teilen