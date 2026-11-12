Von einer Vorentscheidung im Titelrennen wollen die Rengsdorfer nichts wissen, schließlich hat Verfolger CSV Neuwied nach dem Topspiel beim SV zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Und doch wäre ein Heimsieg des Tabellenführers ein starkes Signal.

In den Fußball-Kreisligen B steht der letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Zum Jahresabschluss kommt es in der B3 zum Gipfeltreffen zwischen dem SV Rengsdorf und dem CSV Neuwied.

Nach vier Niederlagen in Folge (2:18 Tore) ist die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II auf einen Abstiegsrang gerutscht.