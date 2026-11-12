Topspiel gegen CSV im Fokus
Primus Rengsdorf will Verfolger aus Neuwied abschütteln
Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisliga B3: In der Hinrunde setzte sich der SV Rengsdorf mit 2:1 beim CSV Neuwied durch. Jetzt will
Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisliga B3: In der Hinrunde setzte sich der SV Rengsdorf mit 2:1 beim CSV Neuwied durch. Jetzt will der Tabellenführer zu Hause gegen seinen Verfolger nachlegen.
Jörg Niebergall

Von einer Vorentscheidung im Titelrennen wollen die Rengsdorfer nichts wissen, schließlich hat Verfolger CSV Neuwied nach dem Topspiel beim SV zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Und doch wäre ein Heimsieg des Tabellenführers ein starkes Signal.

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In den Fußball-Kreisligen B steht der letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Zum Jahresabschluss kommt es in der B3 zum Gipfeltreffen zwischen dem SV Rengsdorf und dem CSV Neuwied.Kreisliga B1:Nach vier Niederlagen in Folge (2:18 Tore) ist die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II auf einen Abstiegsrang gerutscht.
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