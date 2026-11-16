Nach dem Patzer der FSV Osterspai in Gückingen geht die TuS Nassovia Nassau als Primus in die Winterpause, Kellerkind TuS Singhofen bot der favorisierten SG Unterwesterwald bis zum Abpfiff Paroli. Die SG Aar-Einrich ging auch in Braubach leer aus.
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Heimsiege standen am letzten Spieltag des Jahres in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B5 an der Tagesordnung. Aus dieser Reihe tanzte nur der TuS Nassau, der dem aufstrebenden TuS KK einen Dämpfer verpasste und eigene Aufstiegsambitionen nachhaltig untermauerte.