Nach vielen Jahren gibt es nun wieder einmal ein Meisterschaftsspiel zwischen dem SV Remagen und dem SC Rhein-Ahr Sinzig. Gleichzeitig ist die Partie das Topspiel in der Kreisliga B 7.
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Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B Rhein/Ahr Staffel 7 sortiert sich das Feld noch. Mit dem SV Remagen und dem SC Rhein-Ahr Sinzig treffen zwei verlustpunktfreie Teams aufeinander. In Vettelhoven kommt es zum Absteigerduell zwischen der SG Dernau/Mayschoß und der SG Vinxtbachtal Brohl.