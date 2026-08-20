Kirmes: Nickenich will Sieg Nach 15 Jahren ohne Begegnung: SVR und Sinzig im Duell Lutz Klattenberg 20.08.2026, 12:12 Uhr

i Patrick Donoghue, hier am Ball, möchte mit dem SV Kripp im kommenden Spiel gegen die SpVgg Burgbrohl die nächsten drei Punkte holen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach vielen Jahren gibt es nun wieder einmal ein Meisterschaftsspiel zwischen dem SV Remagen und dem SC Rhein-Ahr Sinzig. Gleichzeitig ist die Partie das Topspiel in der Kreisliga B 7.

Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B Rhein/Ahr Staffel 7 sortiert sich das Feld noch. Mit dem SV Remagen und dem SC Rhein-Ahr Sinzig treffen zwei verlustpunktfreie Teams aufeinander. In Vettelhoven kommt es zum Absteigerduell zwischen der SG Dernau/Mayschoß und der SG Vinxtbachtal Brohl.







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