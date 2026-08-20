Kirmes: Nickenich will Sieg
Nach 15 Jahren ohne Begegnung: SVR und Sinzig im Duell
Patrick Donoghue, hier am Ball, möchte mit dem SV Kripp im kommenden Spiel gegen die SpVgg Burgbrohl die nächsten drei Punkte ho
Patrick Donoghue, hier am Ball, möchte mit dem SV Kripp im kommenden Spiel gegen die SpVgg Burgbrohl die nächsten drei Punkte holen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nach vielen Jahren gibt es nun wieder einmal ein Meisterschaftsspiel zwischen dem SV Remagen und dem SC Rhein-Ahr Sinzig. Gleichzeitig ist die Partie das Topspiel in der Kreisliga B 7.

Lesezeit 3 Minuten
Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B Rhein/Ahr Staffel 7 sortiert sich das Feld noch. Mit dem SV Remagen und dem SC Rhein-Ahr Sinzig treffen zwei verlustpunktfreie Teams aufeinander. In Vettelhoven kommt es zum Absteigerduell zwischen der SG Dernau/Mayschoß und der SG Vinxtbachtal Brohl.
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