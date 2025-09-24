Fußball-Kreisliga B5 Mit drei Punkten lässt sich leichter Kirnes feiern 24.09.2025, 11:52 Uhr

Bei der SG Elbert/Horbach II, die zwar jüngst einen Achtungserfolg in Dahlheim landete, aber weiterhin auf jeden Punkt angewiesen ist, gilt es für die Nassovia aus Nassau, dem Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5 auf den Fersen zu bleiben

Vor den „Wochen der Wahrheit“ mit Duellen gegen Konkurrenz aus der Tabellenspitze wartet auf die TuS Nassovia Nassau in der Fußball-Kreisliga B5 eine vermeintliche Pflichtaufgabe: Bereits am Donnerstag sind die Lahnstädter ab 19.30 Uhr an der Welschneudorfer Backeswiese zum kreisübergreifenden Derby bei der Reserve der SG Elbert/Horbach zu Gast.







