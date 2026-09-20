Kreisliga B Staffel 8 Mendig II gewinnt das Verfolgerduell gegen Kruft/Kretz Nico Balthasar 20.09.2026, 19:08 Uhr

i Die SG Ehrbachtal Ney (in Rot) musste sich dem Tabellenführer TuS Hausen klar mit 0:6 geschlagen geben. hjs-Foto

Am siebten Spieltag der B Staffel 8 stellte Tabellenführer TuS Hausen beim 6:0 in Ney gegen die SG Ehrbachtal seine Stärke unter Beweis.

Der TuS Hausen hat am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 auch bei der SG Ehrbachtal 6:0 gewonnen. Weil im Verfolgerduell Mendig II gegen Kruft/Kretz gewann, führt die TuS die Tabelle nun mit drei Zählern Vorsprung an. Emmelshausen-Karbach III feierte im siebten Anlauf den ersten Saisonsieg – und das mit einem 7:0 gegen Untermosel II.







Artikel teilen

Artikel teilen