Es könnte sich was tun in der Rhein-Hunsrücker Fußballlandschaft in der kommenden Saison: Denn zwei B-Klässler überlegen, kommende Saison gemeinsame Sache zu machen, es dreht sich um die SG Soonwald/Simmern und die SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied. Ein erstes Gespräch der Vorstände hat stattgefunden, ein weiteres soll noch bis zum Wochenende über die Bühne gehen. Und eine neue SG könnte dann schon fast beschlossene Sache sein.

Das jedenfalls wäre der Wunsch von Uwe Georg von der SG Unzenberg, der ehemalige Bezirksligist mit Georgs Sohn Daniel in seiner Blütezeit als Torjäger, ist mittlerweile Siebter der B Staffel 13, Soonwald/Simmern – ebenfalls schon in der Bezirksliga – steht in der B 9 auf Platz 13, dem ersten Abstiegsplatz. „Bis jetzt ist noch nichts spruchreif“, sagt Uwe Georg, „die Vereine müssen das auch noch innerhalb ihrer SG-Vereine klären.“ Bei seiner SG ist das der TV Unzenberg-Heinzenbach, der HSV Sargenroth und der TSV Mengerschied. Ob der TSV überhaupt dabei bleiben wird, in welchem Konstrukt auch immer, ist so oder so offen, sagt Georg. Bei Soonwald/Simmern heißen die Mitgliedsvereine VfR Simmern, SV Holzbach und SV Tiefenbach, die sich im Jahr 2000 zusammenschlossen. Bei Soonwald/Simmern bestätigt Michelle Backes für den SG-Vorstand die Gespräche und bezeichnet sie als „gut, aber mehr gibt es auch nicht zu berichten, es gibt noch nichts spruchreifes“.

Hubert hört nach Saison auf, Bittners Zukunft noch unklar

Die Unzenberger hatten auch schon mal bei B9-Lokalrivale SG Dickenschied/Gemünden konkret vorgefühlt, aber da wurde es nicht konkret, da die Dickenschieder etliche Spieler des Südwest-C-Klässlers SG Alteburg Seesbach/Schwarzerden (löst sich auf) bekommen werden und damit genug Akteure in ihren Reihen haben. „Das kann man verstehen“, sagt Georg, „aber man muss vielleicht auch längerfristig denken.“ Das wollen sie nun tun in Unzenberg und Soonwald, denn allein dürften beide nur schwer noch einen vernünftigen Kader zusammenbekommen. „Wir würden wohl nur eine Mannschaft dann machen“, sagt Georg.

Wer diese trainieren würde und weitere Fragen, wären dann die nächsten Dinge, die geklärt werden müssen. Bei Unzenberg ist klar: Trainer Ingo Hubert wird nicht weitermachen, ob der spielende „Co“ Christoph Bittner bleibt, ist auch noch in der Schwebe.