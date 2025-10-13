Mit dem glatten Auswärtssieg in Osterspai verbesserte sich der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 auf Tabellenplatz 9. Bei den Rhein-Lahn-Nachbarn werden unterdessen nach erneuten Nullnummern die Sorgenfalten immer größer.
Mit dem glatten Derbysieg bei der Osterspaier Zweiten hat sich der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 vorerst Luft verschafft. Der SV Braubach rutscht hingegen wie die benachbarten Kombinierten immer tiefer in den Keller.TuS Immendorf II – SV Braubach 5:1 (2:1).