Fußball-Kreisliga B6 Lahnsteiner verschaffen sich Luft mit 5:0-Derbysieg 13.10.2025, 10:24 Uhr

i Kämpferisch passt's zwar beim SV Braubach (hier klärt Ivan Balid vor Immendorfs Robinson Egiede), aber bei der Verwertung der eigenen Torchancen haben die Marksburgstädter noch reichlich Luft nach oben. Andreas Hergenhahn

Mit dem glatten Auswärtssieg in Osterspai verbesserte sich der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 auf Tabellenplatz 9. Bei den Rhein-Lahn-Nachbarn werden unterdessen nach erneuten Nullnummern die Sorgenfalten immer größer.

Mit dem glatten Derbysieg bei der Osterspaier Zweiten hat sich der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6 vorerst Luft verschafft. Der SV Braubach rutscht hingegen wie die benachbarten Kombinierten immer tiefer in den Keller.TuS Immendorf II – SV Braubach 5:1 (2:1).







