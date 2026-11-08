Ellingen II dreht 0:3 in 4:3 In neun wilden Minuten schlägt Melsbach viermal zu Daniel Korzilius 08.11.2026, 20:09 Uhr

i Eine klare Sache schon zur Pause: Der SV Melsbach (weiße Trikots) drehte zwischen der 36. und 44. Minute mächtig auf und traf vierfach gegen den SV Roßbach/Verscheid II. Jörg Niebergall

Wer zur Pause 3:0 führt, scheint ein Spiel im Griff zu haben. In Rheinbreitbach war das anders. Die SV-Reserve kassierte nach dem Wechsel Tor um Tor und ging gegen Ellingen II am Ende leer aus. Besonders eilig hatte es in der B3 der SV Melsbach.

Der SV Rengsdorf hat am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 durch das 4:1 beim TuS Asbach II seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Zähler ausgebaut, da die Partie des Tabellenzweiten CSV Neuwied gegen den VfB Linz II auf Samstag, 27.







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