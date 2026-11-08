Wer zur Pause 3:0 führt, scheint ein Spiel im Griff zu haben. In Rheinbreitbach war das anders. Die SV-Reserve kassierte nach dem Wechsel Tor um Tor und ging gegen Ellingen II am Ende leer aus. Besonders eilig hatte es in der B3 der SV Melsbach.
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Der SV Rengsdorf hat am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 durch das 4:1 beim TuS Asbach II seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Zähler ausgebaut, da die Partie des Tabellenzweiten CSV Neuwied gegen den VfB Linz II auf Samstag, 27.