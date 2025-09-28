Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 blieb ohne Überraschungen. Die SG Herdorf bleibt weiterhin makellos an der Tabellenspitze, die Verfolger aus Betzdorf, Honigsessen und Alsdorf konnten allesamt gewinnen.
Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 verlief ohne Überraschungen. Daher ergeben sich auch keinerlei Veränderungen in der Tabelle, die die SG Herdorf weiter mit fünf Punkten Vorsprung vor der vierköpfigen Verfolgergruppe anführt. SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach – SG Niederhausen/Birkenbeul 4:1 (2:0).