Keine Überraschung am Spieltag
Herdorf erzielt sieben Tore in Kroppach
Der FSV Kroppach (in Rot-Blau) fand gegen die SG Herdorf (in Grün) keine Lösungen. Am Ende stand ein sehr deutliches Ergebnis von 1:7 auf der Anzeigetafel.
Manfred Böhmer/balu

Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 blieb ohne Überraschungen. Die SG Herdorf bleibt weiterhin makellos an der Tabellenspitze, die Verfolger aus Betzdorf, Honigsessen und Alsdorf konnten allesamt gewinnen.

Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 verlief ohne Überraschungen. Daher ergeben sich auch keinerlei Veränderungen in der Tabelle, die die SG Herdorf weiter mit fünf Punkten Vorsprung vor der vierköpfigen Verfolgergruppe anführt. SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach – SG Niederhausen/Birkenbeul 4:1 (2:0).

