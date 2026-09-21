Ein B2-Trainer tritt zurück Hahn krönt Sahnetag mit Kantersieg in Weidenhahn Leon Böckling, Max Buchmayer 21.09.2026, 10:31 Uhr

i Zielstrebig trat die SG Hahn beim Gastspiel in Weidenhahn auf. Hier kommt Nick Pitton (in Lila) zum Abschluss, aber noch nicht zum Torerfolg. Das holte die Nummer 19 der Gäste später nach, als Pitton das 0:4 markierte. Volker Horz

Ein Aufsteiger, der wie entfesselt spielt, Spitzenteams, die abliefern – und ein Trainer, der sein Amt zur Verfügung stellt: Der siebte Spieltag in der Kreisliga B2 hatte einiges zu bieten. Und der letzte Akt folgt sogar noch.

Noch nicht abgeschlossen ist der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B2. Die Partie des Tabellenzweiten SG Meudt beim JV Neunkhausen wurde auf Mittwoch, 14. Oktober (19.30 Uhr), verlegt. Die SG HWW Niederroßbach muss sich derweil einen neuen Trainer suchen.







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