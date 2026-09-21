Ein Aufsteiger, der wie entfesselt spielt, Spitzenteams, die abliefern – und ein Trainer, der sein Amt zur Verfügung stellt: Der siebte Spieltag in der Kreisliga B2 hatte einiges zu bieten. Und der letzte Akt folgt sogar noch.
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Noch nicht abgeschlossen ist der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B2. Die Partie des Tabellenzweiten SG Meudt beim JV Neunkhausen wurde auf Mittwoch, 14. Oktober (19.30 Uhr), verlegt. Die SG HWW Niederroßbach muss sich derweil einen neuen Trainer suchen.