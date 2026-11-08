SV Kripp untermauert Führung GSG-Reserve prüft nach Roter Karte einen Protest Lutz Klattenberg 08.11.2026, 17:05 Uhr

i Der Kempenicher Connor Schier (links, hier im Zweikampf mit Sinzigs Leon Henk) schoss das entscheidende 2:1 für die SG gegen den SC Rhein-Ahr. Martin Gausmann

Klarer Sieg für SV Kripp, Murschel glänzt mit Hattrick. Spannende Spiele und überraschende Wendungen in der Kreisliga B 7: Tabellenführung ausgebaut, erste Erfolge im Kellerduell und umstrittene Entscheidungen heizen die Liga an.

In der Fußball-Kreisliga B 7 hat der SV Kripp auch sein Nachholspiel gegen die SG Landskrone Heimersheim II klar mit 5:0 gewonnen und die Tabellenführung einmal mehr unterstrichen. Die Heimersheimer waren zwei Mal gefordert. Vor dem 0:5 hatte sich die Reserve einen Punkt gegen die SG Walporzheim/Bachem geholt.







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