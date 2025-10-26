Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 konnte der SV Adler Derschen den fünften Sieg in Serie feiern. Im Kellerduell zwischen den Bezirksliga-Reserven der SG Müschenbach und der SG Lautzert-Oberdreis gewannen die Lautzerter knapp.
Im Verfolgerduell zwischen der SG Betzdorf II und der DJK Friesenhagen setzten sich die Gäste mit 1:0 durch und sind nun Herdorf-Jäger Nummer eins. Die Herdorfer gewannen ihre Auswärtspartie bei der SG Honigsessen und stehen weiterhin komfortabel mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.