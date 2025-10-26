Kreisliga B1: 12. Spieltag Friesenhagen gewinnt Topspiel und steht auf Rang zwei Jens Kötting 26.10.2025, 20:38 Uhr

i Duell der Spielertrainer: Patrick Kroll (in Blau-Weiß) gewann mit seiner DJK Friesenhagen im Topspiel des 12. Spieltags der Kreisliga B1 gegen Kevin Denter (in Grün) und die SG Betzdorf II. Manfred Böhmer/balu

Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 konnte der SV Adler Derschen den fünften Sieg in Serie feiern. Im Kellerduell zwischen den Bezirksliga-Reserven der SG Müschenbach und der SG Lautzert-Oberdreis gewannen die Lautzerter knapp.

Im Verfolgerduell zwischen der SG Betzdorf II und der DJK Friesenhagen setzten sich die Gäste mit 1:0 durch und sind nun Herdorf-Jäger Nummer eins. Die Herdorfer gewannen ihre Auswärtspartie bei der SG Honigsessen und stehen weiterhin komfortabel mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.







